Nhận định soi kèo Arsenal vs Wolves lúc 03h00 ngày 14/12/2025

Soi kèo Châu Á Arsenal vs Wolves: 1.85*2*2.05

Vòng 16 Premier League, Arsenal sẽ tiếp Wolves trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Trước đối thủ yếu hơn nhiều thì đội chủ nhà được dự đoán sẽ dễ dàng đạt được mục đích.

Arsenal đang đứng đầu bảng nhưng sau khi thua vòng đấu trước thì giờ họ chỉ còn hơn đội đứng sau 2 điểm, ngôi đầu bảng trở nên lung lay hơn bao giờ hết nên đội bóng của HLV Mikel Arteta cần ngay lập tức trở lại với mạch chiến thắng để duy trì vị trí hiện tại của mình. Chiến thắng tại Champions League giúp các cầu thủ Arsenal lấy lại được sự tự tin và ở vòng đấu thứ 16 Premier League họ chỉ phải gặp đội bóng cuối bảng Wolves nên việc giành chiến thắng không quá khó khăn. Nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ dễ dàng đạt được mục đích bằng chiến thắng với tỉ số đậm.

Wolves mất đi cầu thủ quan trọng nhất mùa trước của mình, họ đã có những sự tăng cường nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Đây là điều khiến đội bóng này hụt hơi từ rất sớm, họ mới có được 2 điểm và đứng cuối bảng trong khi đội xếp trên đã có 10 điểm. Có thể nói nguy cơ xuống hạng với Wolves mùa này là rất lớn dù đã thay huấn luyện viên, họ cần ngay lập tức chơi tốt trở lại để cứu vãn tình hình nhưng ở vòng đấu thứ 16 lại phải làm khách trên sân của đội đầu bảng Arsenal nên xem ra cơ hội có điểm là rất thấp. Nhiều khả năng Wolves sẽ tiếp tục phải nhận thêm một trận thua nữa.

Như nhận định ở trên, vị trí trên bảng xếp hạng của 2 đội là sự trái ngược hoàn toàn, phong độ cũng có sự tương phản. Trong khi đó Arsenal lại có lợi thế sân nhà nên việc họ giành chiến thắng là điều được dự báo từ trước. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Arsenal chấp 2 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Arsenal

Soi kèo Tài xỉu Arsenal vs Wolves: 1.93*3*1.95

Hàng thủ Wolves chơi rất tệ từ đầu mùa cho đến giờ, vòng đấu trước họ vừa để thủng lưới 4 bàn. Trong khi đó Arsenal vẫn chơi tấn công rất ấn tượng nhưng hàng thủ thì đã để lọt lưới nhiều hơn. Trận đấu giữa 2 đội vì thế sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Arsenal vs Wolves: 2.09*1*1.81

Arsenal sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ dễ dàng áp đảo Wolves và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Arsenal chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến