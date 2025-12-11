Nhận định soi kèo Barcelona vs Osasuna lúc 00h30 ngày 14/12/2025

Soi kèo Châu Á Barcelona vs Osasuna: 1.91*2*1.99

Vòng 16 La Liga, Barcelona sẽ tiếp Osasuna trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để duy trì vị trí đầu bảng của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ dễ dàng có được điều mình cần.

Barcelona đang có phong độ cực cao khi thắng cả 5 vòng đấu gần nhất, cộng với việc đối thủ cạnh tranh Real Madrid chơi không tốt giúp thầy trò HLV Hansi Flick leo lên vị trí đầu bảng với khoảng cách điểm 4 điểm với đối thủ. Rõ ràng các cầu thủ Barcelona rất tự tin và họ đặt mục tiêu nối dài chuỗi trận toàn thắng của mình. Osasuna không phải đối thủ có thể cản bước đội bóng xứ Catalan và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ không gặp nhiều khó khăn để có 3 điểm trọn vẹn.

Osasuna không phải đội bóng mạnh của La Liga, họ đứng thứ 9 mùa giải trước và đó còn được coi là vị trí tốt với đội bóng này. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Alessio Lisci đang không duy trì được thành tích đó khi đứng thứ 15 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Nếu không có chiến thắng ở vòng đấu trước thì có lẽ họ vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đó. Các cầu thủ Osasuna muốn tiếp tục có một kết quả tích cực nữa, tuy nhiên với việc phải làm khách trên sân của đội bóng rất mạnh là Barcelona thì xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Osasuna sẽ không làm được gì và để thua với tỉ số đậm.

Như nhận định ở trên, Barcelona có đội hình mạnh hơn hẳn so với Osasuna, họ cũng có phong độ tốt hơn hẳn và được đá sân nhà. Đây là điều sẽ khiến đội bóng xứ Catalan dễ dàng có được chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Barcelona chấp 2 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Barcelona

Soi kèo Tài xỉu Barcelona vs Osasuna: 1.92*3.75*1.96

Hàng công Barcelona đang chơi cực thăng hoa khi không trận nào ghi ít hơn 3 bàn và cũng liên tục thủng lưới. Trong khi đó Osasuna chơi tấn công cũng rất tốt nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu giữa 2 đội có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Barcelona vs Osasuna: 2.11*1*1.80

Chủ nhà Barcelona sẽ là đội chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Osasuna và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Barcelona chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến