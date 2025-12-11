Nhận định soi kèo Parma vs Lazio lúc 00h00 ngày 14/12/2025

Soi kèo Châu Á Parma vs Lazio: 2.05*-0.25*1.85

Vòng 16 Serie A, Parma sẽ tiếp Lazio trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải trận đấu dễ dàng bởi đội khách được đánh giá cao hơn.

Parma không phải đội có thực lực tốt vào thời điểm này, các mùa bóng vừa qua họ luôn phải vật lộn để trụ hạng. Mùa giải trước đội bóng của HLV Carlos Cuesta cán đích ở vị trí thứ 16 còn mùa giải năm nay họ tạm thời đứng thứ 15. Rõ ràng mục tiêu của các cầu thủ Parma vẫn sẽ chỉ là trụ hạng và họ cần tích lũy điểm số sau từng vòng đấu. Sau khi có 3 điểm ở vòng đấu trước, Parma muốn làm điều tương tự ở vòng đấu này nhưng Lazio không phải đối thủ dễ chơi. Nhiều khả năng Parma sẽ chỉ có được kết quả hòa.

Lazio vẫn nuôi tham vọng giành vé dự Champions League hàng năm nhưng họ luôn gặp rất nhiều vấn đề và chưa thể thực hiện điều đó. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Mauricio Sarri cũng đang làm chưa tốt mục tiêu top 4 của mình, họ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và chỉ thắng 2/5 vòng gần nhất. Sau 2 trận liên tiếp không thắng thì Lazio rất muốn có 3 điểm ở vòng đấu thứ 16 này. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân Parma được dự đoán không dễ dàng, rất có thể Lazio chỉ có thể ra về với 1 điểm.

3 lần gặp nhau gần nhất mỗi đội thắng 1 trận, còn lại là 1 trận hòa. Con số thống kê cân bằng này cộng với phong độ của Lazio không tốt như đã nhận định ở trên thì dù có chất lượng đội hình tốt hơn thì họ cũng sẽ chỉ có được kết quả hòa. Nên với tỉ lệ kèo Lazio chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Parma thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Parma

Soi kèo Tài xỉu Parma vs Lazio: 2.01*2.25*1.87

Kèo tổng số bàn thắng là 2.25, con số không cao. Nhưng hàng công của cả Parma và Lazio đều chơi không tốt, các trận đấu của họ gần đây đều không có trận nào có nhiều hơn 2 bàn. Từ các con số thống kê này khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có ít bàn thắng được ghi. Nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Parma vs Lazio: 1.71*-0.25*2.23

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tương đối cân bằng, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Parma và Lazio tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Lazio chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Parma thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến